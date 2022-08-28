نجران 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسواسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، شيخ شمل قبائل جشم يام مانع بن سالم بن منيف، وأبناء القبيلة، في وفاة المهندس منيف بن صالح آل منيف، سائلاً سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته .وأعرب سموه لدى زيارته منزل الشيخ ابن منيف، بحي رجلاء، اليوم، عن تعازيه لآل منيف كافة، وأن يلهمهم المولى الصبر والسلوان .من جهته، عبَّرَ الشيخ ابن منيف، وذوو المتوفي، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مواساته لهم في فقيدهم، سائلين -الله تعالى- أن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //16:45ت م0144