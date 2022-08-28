جيزان 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت وحدات التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان اليوم 7182 متدربًا ومتدربة، مع بداية الفصل التدريبي الأول 1444هـ بمختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية .وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس يزيد السعود أن انطلاق التدريب منذ يومه الأول سُبق بتهيئة الورش والمعامل والقاعات والبيئة التدريبية وفق توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .وأضاف أن وحدات التدريب بالمنطقة أعدّت برامج لتهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مختلف المرافق، وتوجيه المتدربين وتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد قبل انطلاق العملية التدريبية .// انتهى //16:47ت م0145