الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.جاء ذلك خلال لقاء معاليه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم ، بمدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة عادل محمد درويش.وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات قطاع الاتصالات، وأهمية الأمن السيبراني، ودور الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتبه الإقليمي وأهمية تكامل الجهود المشتركة في هذا الإطار، وتبادل الخبرات في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وإدارة البيانات والتحول الرقمي.// انتهى //16:48ت م0146