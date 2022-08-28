الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية" لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين - تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبةً لتطورات صناعة التأمين بشكل عام والخدمات المساندة للتأمين بشكل خاص، واستمراراً لجهود البنك المركزي في دعم وتمكين نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في المملكة.وأشار البنك المركزي، إلى أنه يتطلع من خلال مسودة القواعد إلى وضع إطار تنظيمي لآلية عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية وتحديد الحد الأدنى لمتطلبات عملهم، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين معايني التأمين ومقدري الخسائر وعملائهم؛ الأمر الذي يصب في تحقيق استدامة واستمرارية هذه الخدمات وتطويرها بما يتواكب مع تطورات الصناعة.وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية " خلال (15) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/LossAdjusters/Pages/default.aspx .// انتهى //16:49ت م0147