الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجيه مع كوريا الجنوبيه بما يخدُم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في مقر الأمانة في الرياض، بسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جوون يونغ.واستعرض معالي الأمين العام خلال اللقاء، مجالات العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، كما نُوقشت مخرجات جولات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:51ت م0148