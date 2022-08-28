اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على تباين
الأحد 1444/2/1 هـ الموافق 2022/08/28 م واس
القاهرة 01 صفر 1444 هـ الموافق أغسطس 28 2022 م واس
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر689 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 06ر1% مسجلًا 15ر10178 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة بلغت 62ر0% ليصل إلى مستوى 01ر2224 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 36ر0% لينهي التعاملات عند مستوى17ر3183 نقطة.
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16:58ت م
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