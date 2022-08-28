سياسي / وزير الخارجية الموريتاني يلتقي بوزير خارجية غينيا الاستوائية
الأحد 1444/2/1 هـ الموافق 2022/08/28 م واس
نواكشوط 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022م واس
التقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في العاصمة التونسية - على هامش المؤتمر الدولي " تياكد8 " - بوزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونوانج.
وتم خلال اللقاء -وفق وكالة الأنباء الموريتانية اليوم- بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إلى جانب التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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16:59ت م
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