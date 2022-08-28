نواكشوط 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في تونس بمديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آهينا ازياكونوا، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا "تيكاد".وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية اليوم بحث علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها، ومناقشة مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:31ت م0159