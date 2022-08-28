عمّان 01 صفر 1443 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى، والسماح لهم بانتهاك حرمته عبر ممارسات استفزازية وبحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول تصاعد الانتهاكات وما يرافقها من ممارسات استفزازية خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاهاً خطيراً يُنذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع.وطالب أبو الفول إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى .// انتهى//17:34ت م0160