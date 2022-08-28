الخرطوم 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ورشتَيْ عمل (حلقتين علميتين) بالأردن حول التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، والتسويق وإيجاد قنوات تشبيكية للمرأة الريفية، وذلك على هامش فعاليات مهرجان منتجات الصيف (كله بلدي) الذي نظمته المؤسسة التعاونية الأردنية في حدائق الحسين.وناقشت الورشتان وفق بيان صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم، دور المرأة المهم في الاقتصاد العائلي وانعكاسه على المجتمع وفي تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعات الجمعيات التعاونية، إضافة إلى أهمية التسويق وكيفية إيجاد قنوات تسويقية محلية ودولية للمنتجات الزراعية.// انتهى //17:47ت م0161