جيزان 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستمكّن فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنقاذ مصاب بجرح نافذ في قرنية العين, حيث كان يعاني من نزيف في العين بعد تعرّضه لإصابة نتيجة تطاير شظايا من منشار كهربائي واستقرار إحداها في عينه.وأوضحت صحة جازان أنه بعد عمل الفحوصات للمصاب تبين وجود تهتك في أنسجة العين وجرح نافذ في قرنية وصلبة العين، إضافةً إلى وجود جسم غريب داخلها، مما استدعى إجراء تدخل جراحي تم خلاله استخراج الجسم الغريب وخياطة الجرح وإعادة تشكيل العين، حيث تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد.يشار إلى أن المستشفى أُجريت فيه 379 عملية جراحية للعيون منها 29 عملية طارئة وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.// انتهى //17:50ت م0162