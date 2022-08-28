الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2022م من انتزاع 1.167 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد و486 لغمًا مضادًا للدبابات، و662 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة.ونزع فريق "مسام" 156 لغمًا مضادًا للدبابات و336 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وعبوتين ناسفتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما نزع 46 لغمًا مضادًا للدبابات و51 ذخيرة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.وفي محافظة مأرب، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية الوادي، ونزع لغمين مضادين للأفراد و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب، و180 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب.وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع 6 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و15 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عسيلان.كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و204 ذخائر غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية الوازعية، و60 لغمًا مضادًا للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا.وبذلك، يرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر أغسطس إلى 3.709 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 356 ألفًا و024 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.// انتهى //17:50ت م0163