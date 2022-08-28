مكة المكرمة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسنظمت رئاسة شؤون الحرمين اليوم بالتزامن مع "اليوم العالمي لرواد الأعمال" حلقة نقاش بعنوان "رواد أعمال الحرم ريادة وإثراء والتحول الرقمي في الأعمال والخدمات أنموذجًا", بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من قيادات الرئاسة ومنسوبيها.وناقشت الحلقة ستة محاور رئيسة تتمثل في: التحول الرقمي في المنظومة التشغيلية، والتحول الرقمي في المنظومة الدينية والتوجيهية والإرشادية، وكذلك التحول الرقمي في المنظومة التعليمية، والتحول الرقمي في منظومة الحشود والأمن والسلامة، بالإضافة إلى التحول الرقمي في المنظومة الإثرائية.وأشاد الشيخ السديس بالجهود المبذولة من الإدارات المعنية وسعيها لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في رقمنة أعمال الرئاسة التي بدورها تنعكس على الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ودورها التوجيهي والإرشادي، وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠, مؤكدًا أن الرئاسة حرصت على تعزيز الأفكار الابتكارية التي يتميز بها منسوبوها من تميز وإبداع.وأشار إلى أن الدعم والاستثمار في المال البشري إنما هو للوصول للعالمية بأقصى أبعادها والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة, حاثًا وكالة الأبحاث والدراسات للابتكار ودعم منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين على مواكبة التطور في المملكة.// انتهى //17:54ت م0164