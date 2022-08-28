الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأقام مجلس الصحة الخليجي, بالرياض اليوم، ورشة إعلامية تعريفية حول خدمات ومهام المجلس ومرتكزاته الإستراتيجية وبرامجه, وإعلان الحملات التوعوية الجديدة, بحضور عدد من الإعلاميين وممثل من وزارة الصحة، وذلك في إطار التواصل والتعاون المعرفي والتوعوي بين المجلس ووسائل الإعلام المختلفة.وثمن مدير المجلس سليمان الدخيل خلال الاجتماع دور الإعلام الفعال والمحوري في إيصال رسائل وأهداف ومخرجات المجلس التي تعنى بمواطني ومقيمي دول المجلس.من جانبه، استعرض مدير إدارة التواصل المؤسسي بالمجلس سعيد البوسعيد الخطط الإعلامية التي يسير عليها المجلس وأهم أهدافه ومرتكزاته التي يحققها، إلى جانب الحملات التوعوية السابقة والمستقبلية، منها: حملة كبار السن التي يُستعَدُّ لإطلاقها منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤكداً الحرص على تعزيز التواصل بين المجلس ووسائل الإعلام لإيصال رسائله ومنجزاته بشكل واسع وكبير.// انتهى //17:54ت م0165