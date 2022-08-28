الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، وزير البيئة لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية نصير أحمد، بحضور سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة باكير محيي الدين أمزا، ومسؤولين من الجانبين.وجرى خلال الزيارة مناقشة المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق والجاري تنفيذها في سريلانكا، وبحث التحديات الرئيسة المرتبطة بتنفيذ أعمال المشروعات والحلول المستدامة، كما ثمّن المجتمعون جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية في سريلانكا عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم على مدى السنوات الماضية في سريلانكا (15) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، بمبلغ إجمالي يقدّر بحوالي (425) مليون دولار.// انتهى //18:01ت م0168