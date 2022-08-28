أبها 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسزارت البعثة الميدانية المشتركة بين المركز الوطني للغطاء النباتي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية بالمملكة , اليوم , فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ، بهدف مكافحة تصحر الأراضي وانجراف التربة في الأودية ومكافحة زحف الرمال وتعزيز المكافحة وتطوير المعلومات المعرفية.وستقوم البعثة خلال الزيارة بعمل تقييم 5 أماكن تابعة لفرع الوزارة بعسير، تشمل: وادي ضلع وعتود في مدينة أبها, ووداي حلي في محايل، ووادي يبه في المجاردة، ووداي تبالة في بلقرن.كما تسعى البعثة من خلال الزيارة إلى إنشاء آلية تنسيق لأنشطة مكافحة تدهور الأراضي والتصحر، وجمع البيانات والتقارير والخرائط التاريخية الحالية وتحديد التقنيات المستخدمة، واستعراض القدرات الحالية في المكافحة؛ بهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتطوير البيئة النباتية والزراعة من خلال التوعية والتثقيف وتحديث المعلومات أولاً بأول بطريقة علمية.// انتهى //18:02ت م0169