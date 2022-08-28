جدة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم اليوم أكثر من 33 ألف متدرب ومتدربة من المستمرين في الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بمحافظات منطقة مكة المكرمة، في حين بلغ عدد المستجدين والمستجدات بتلك المنشآت 8236 متدربًا ومتدربة إيذاناً ببدء عام تدريبي جديد ضمن منظومة التدريب التقني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وشهدت المنشآت التدريبية بمحافظات منطقة مكة المكرمة حضور المتدربين والمتدربات وسط أجواء إيجابية، مع بدء تعميم تطبيق نظام التدريب الثلثي على الكليات والمعاهد؛ مواكبةً للتحولات والتغيرات المتسارعة بالتدريب لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، حيث يدفعه سعي قيادات المنشآت التدريبية الدائم لتحقيق المستهدفات لإنجاح الدور المناط بالمؤسسة في تطوير وتنمية قدرات الشباب التقنية والمهنية، وصولًا لدعم مسيرة التدريب التقني والمهني ومساعيها نحو التحول إلى مجتمع المعرفة وإعداد الخريجين بمؤهلات عالية تسهم في تأهيلهم ليكونوا صناعًا للنهضة والتطوير.وأكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني حرص المؤسسة على توحيد وتنظيم الإجراءات المتبعة على مستوى المنشآت التدريبية، وكذلك ضمان جاهزيتها لاستقبال أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى تذليل المؤسسة للصعوبات كافة، وبحث الحلول والبدائل الممكنة، وسهولة المتابعة من قبل الجهات الإشرافية.// انتهى //18:20ت م0170