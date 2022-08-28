الرياض 01 صفر 1443 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأكد مهتمون بتربية الصقور ورحلات الصيد أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، حدث مهم ينتظره المهتمون والمتخصصون ؛ لما يتضمن من أنشطة وفعاليات مختلفة من خلال أركانه المتعددة التي تجتمع جلها في إبراز تاريخ المملكة وأصالتها في مجالات كثيرة، منها الصيد باستخدام الصقور.وأوضح المهتم بتربية الصقور عبدالعزيز القصير أن المعرض يشهد تطورًا ملحوظًا سنويًا منذ انطلاقة النسخة الأولى منه عام 2018م، حيث يتضح من خلال الزيادة الملحوظة في عدد زواره عاماً بعد عام، وهو ما يؤكد أن البصمة القوية للمعرض ليست حصرًا على المملكة فقط، بل امتدت لدول الخليج والوطن العربي والعام.وأشار إلى أن المعرض أصبح ملاذاً لهواة الصيد بالصقور ورعايتها؛ لما فيه من مزادات قوية على أفضل أنواع الطيور، إضافة لتوفيره جميع اللوازم الخاصة بتربية الصقور ومستلزمات الرحلات.من جهته، أفاد الرحال عبدالرحمن سعد أنه يحرص على زيارة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي سنويًا؛ للوقوف على كل المستجدات والتطورات الخاصة بأجهزة الاتصالات وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة للخيارات الكثيرة التي تتوفر في أجنحة مستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية.يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي يقام سنوياً بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض يحتفي بموروث الصقارة وهواة تربية الصقور وهواة الأسلحة والصيد بها، حيث تعد هواية لأبناء الجزيرة العربية وترمز للإرث الثقافي الضارب في جذور التاريخ، ويضم أجنحة متعددة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحاً لأدوات ومستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافةً إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة، فيما يوفر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة صقور العالم.// انتهى //18:23ت م0171