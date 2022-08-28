الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسباشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ممثلة بفرقها الإسعافية والطبية 103410 حالات إسعافية ومرضية قدّمت لها الرعاية المطلوبة خلال النصف الأول لعام 2022.وأوضح الهيئة أن ما تم نقله إلى منشآت طبية وتقديم الرعاية لها بلغ 61469 حالة, في حين جاءت الحالات المرضية بالمرتبة الأولى بعدد 20707 حالات بنسبة 20%، وتبعتها الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بواقع 16603 حالات بنسبة 16%، بينما جاءت حالات فقدان الوعي في المرتبة الثالثة بواقع 12377 حالة بنسبة 11%.كما نفذت خلال المدة نفسها عددا من المبادرات التطوعية بلغ عددها 1097 مبادرة تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، وشارك فيها 7044 متطوعا ومتطوعة، بإجمالي عدد ساعات تجاوز 54051 ساعة تطوعية، واستفاد منها 3773 فردا بمنطقة الرياض.وحرصت الهيئة على تدعيم عملها الميداني من خلال تكثيف البرامج والدورات التدريبية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها لحين مباشرة البلاغات من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي نفذها فرع الهيئة بمنطقة الرياض خلال النصف الأول من هذا العام 581 دورة، استفاد منها اكثر من 64621 شخصا، وعدد المبادرات التي أقيمت بمنطقة الرياض مع القطاع الحكومي 939 مبادرة، وعدد مبادرات القطاع الخاص 158 مبادرة.وتؤكد هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، لا سيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.// انتهى //18:53ت م0178