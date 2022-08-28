تونس 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان في العاصمة تونس بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا"، وذلك على هامش انعقاد قمة طوكيو حول التنمية في أفريقيا "تيكاد 8".وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أن بودن أكدت خلال اللقاء اتجاه بلادها نحو مضاعفة الإنتاج، خاصة على مستوى إنتاج الحبوب وذلك في عملية استباقية عبر تشجيع الفلاحين ودعمهم، داعيةً إلى ضرورة إرساء الحوار بين الدول الأفريقية من أجل إرساء شراكة دائمة تهدف إلى تجاوز الصعوبات وإيجاد الحلول الملائمة لتوفير الأمن الغذائي.بدورها دعت مديرة منظمة التجارة العالمية إلى العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتجاوز المخاطر الحالية، كما حثت الدول الأفريقية على اتخاذ الحلول والآليات الكفيلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي عبر تشجيع الفلاحين وتقديم الدعم لهم على مستوى الإنتاج والتخزين.// انتهى //19:24ت م0180