الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم أكثر من مليون طالب وطالبة اليوم في 6014 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في انطلاقة الفصل الدراسي الأول من العام 1444هـ.وأطلقت المدارس العديد من البرامج الترحيبية لاستقبال الطلاب والطالبات وتوزيع الهدايا والورود احتفاءً بعودتهم للدراسة لإكمال تعليمهم وسط استعدادات كبيرة من الإدارة لانطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد.ونفذت قيادات الإدارة وأكثر من 2000 مشرف ومشرفة زيارات إشرافية لتفقد سير العملية التعليمية في جميع المدارس والتأكد من انتظام الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.وزار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم عدداً من المدارس والتقى بمنسوبيها وعدد من أولياء الأمور واطلع على البرامج الإرشادية الموجهة للطلاب، وكذلك شاهد برنامجاً قدمته إحدى المدارس لاستقبال طلاب الصف الابتدائي والترحيب بهم.وفي نهاية جولته، طالب المدير العام لتعليم الرياض الطلاب والطالبات ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد في التحصيل الدراسي تحقيقاً لأهدافهم وخدمةً لوطنهم، مؤكداً أن يدرك الطلاب والطالبات أهمية الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول.// انتهى //20:27ت م0183