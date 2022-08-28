الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستُوج مساء السبت نادي الخويلدية بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للرجال لرفع الاثقال، فيما حلَّ نادي الترجي ثانياً،وجاء نادي الهدى ثالثاً، وحلَّ نادي الطرف رابعاً،وجاء نادي النور خامساً، ونادي الأهلي سادساً، ونادي النصر سابعاً، و نادي الهلال ثامناً في ختام البطولة مساء السبت التي أقيمت منافساتها على مدار 4 أيام على صالة الأمير فيصل بن فهد ( الملز ) بمدينة الرياض.وقد شارك في البطولة 209 ربَّاعين يمثلون 14 نادياً (الشباب ،الهلال ،اليرموك ،العمران ،الطرف ،النصر ، الأهلي ،الخويلدية ، الهدى ، النور ، السلام ، الصقور ، الترجي ، حراء).وشارك الربَّاعون والربَّاعات في منافسات تجارب الأداء للرجال والسيدات في الأوزان: (55 ، 61 ، 67 ، 73 ، 81 ، 89 ، 96 ، 102 ، 109 ، +109)وجاءت نتائج منافسات الأوزان على النحو التالي:- منافسات وزن 55 كجم: حقَّق منصور عبدالرحيم آل سليم المركز الأول (نادي الترجي)، وحلَّ هاشم حسن الخضراوي (نادي الترجي) ثانياً، وجاء يوسف علي الكعبي (نادي الأهلي) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 61 كجم: حقَّق سراج عبدالرحيم آل سليم المركز الأول (نادي الترجي) وحلَّ عباس سلمان آل عبدالعال (نادي الخويلدية) ثانياً،وجاء حسن عبدالباقي العرب (نادي الترجي) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 67 كجم: حقَّق نواف محمد المزيدي المركز الأول (نادي الطرف)، وحلَّ جاسم محمد الزوري ( نادي الهدى) ثانياً،وجاء عبدالعزيز موسى فقيهي ( نادي الهلال ) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 73 كجم: حقَّق محمود محمد آل حميد المركز الأول ( نادي الخويلدية )، وحلَّ عبدالرحمن صالح البلادي ( نادي حراء ) ثانياً، وجاء عبدالله باسم المرزوق (نادي الهدى ) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 81 كجم: حقَّق علي علوي العلوي المركز الأول ( نادي الخويلدية )، وحلَّ حسن علي البحراني ( نادي الترجي) ثانياً، وجاء محمد ماجد السادة (نادي الهدى) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 89 كجم: حقَّق علي رضا العبندي المركز الأول ( نادي الهدى )، وحلَّ إسماعيل إبراهيم آل صويلح ( نادي الخويلدية ) ثانياً، وجاء نواف بدر العيد ( نادي الطرف ) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 96 كجم: حقَّق علي يوسف العثمان المركز الأول ( نادي الطرف )،وحلَّ محمد إبراهيم آل حمقان ( نادي الخويلدية) ثانياً، وجاء علي حسين المخرق (نادي الترجي) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 102 كجم: حقّق خليل إبراهيم آل حمقان المركز الأول (نادي الخويلدية)، وحلَّ أمين علي آل بدر (نادي الهدى) ثانياً، وجاء جهاد ياسر آل غزوي (نادي الترجي) بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 109 كجم: حقَّق علي أحمد الخزعل المركز الأول ( نادي الطرف)،وحلَّ أحمد رضى آل حمقان ( نادي الخويلدية) ثانياً،وجاء يوسف علي العباس (نادي الهدى) بالمركز الثالث.أمَّا في منافسات وزن +109 كجم: فحقَّق حسن أسعد آل راضي المركز الأول (نادي الخويلدية)، وحلَّ عبدالله معيض الشمراني ( نادي الأهلي) ثانياً،وجاء حسين كامل المهر (نادي الترجي) بالمركز الثالث.من جانبها، اختتمت بطولة تجارب قياس الأداء الثانية للرجال والسيدات المفتوحة لرفع الأثقال التي أقيمت منافساتها مع بطولة المملكة للرجال، وشارك في البطولة 89 لاعبًا ولاعبةً، وسيتأهل من كل وزن 14 لاعبًا ولاعبةً بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب.وأدار المنافسات 15 حكماً بقيادة رئيس حكام الجوري الحكم الدولي / خالد الرحيلي، وأشرف على البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الدكتور أحمد العمري الزهرانيوفي نهاية البطولة توَّج الزهراني الفائزين، كما أشاد بالمستويات الكبيرة التي قدَّمَها الربَّاعون والرباعات المشاركون في بطولة المملكة للرجال، وبطولة تجارب الأداء المفتوحة للرجال والسيدات.// انتهى //20:28ت م0184