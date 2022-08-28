لندن 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستعادل وولفرهامبتون واندررز أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.بهذه النتيجة حافظ نيوكاسل يونايتد على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليرتفع رصيده لست نقاط محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، فيما بقي وولفرهامبتون على رصيد نقطتين في المركز التاسع عشر.//انتهى//20:29ت م0185