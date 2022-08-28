المدينة المنورة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسوَقَّعَ مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية مع مكتبة الملك فهد الوطنية اتفاقيةً تضمَّنت عقدَ اشتراك في الفهرس السعودي الموحَّد، حيث وقَّع الاتفاقية أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلَّف الدكتور منصور بن عبد الله الزامل، وأمين عام مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور فهد بن مبارك الوهبي.وأوضح الدكتور الوهبي أن المجمع يحرص في تنفيذ أعماله على العمل المؤسسي، والاستفادة من الجهات ذات العلاقة بأعمال المجمع في مجالات الفهرسة والرقمنة وتحقيق المخطوطات، ونشر المعرفة، وبناء قواعد المعلومات وإتاحتها للباحثين، مُشيراً إلى أن الاتفافية التي وقَّعها المجمَّع مع مكتبة الملك فهد الوطنية - بخصوص الفهرس السعودي الموحد- ستمنح المجمَّع فرصةَ الاستفادة من منظومة الفهرس السعودي الموحَّد، وتوسيع نطاق خدمات البحث والإتاحة لمجتمع المستفيدين، وتسهم في تسهيل تبادل المعلومات، والاستفادة من قواعد البيانات وفق أعلى معايير الجودة وضمن ممارسات علمية موحَّدة.ويعدُّ الفهرس السعودي الموحَّد قاعدةً ببليوجرافية وطنية للإنتاج الفكري الذي ينشر في المملكة العربية السعودية أو عنها، والمرجع الأول في الحصول على معلومات الحركة الثقافية و العلمية في المملكة العربية السعودية، ويحتوي وصفاً ببليوجرافياً كاملاً لمجموعات الأوعية المتوافرة لدى المكتبات السعودية،ويسهل تبادل التسجيلات الببليوجرافية بين المكتبات السعودية.يُذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعمل حالياً على مشروع رقمنة المخطوطات؛لإتاحتها في المستودع الرقمي للمجمَّع، وتم إنجاز نسبة كبيرة من المشروع، حيث بلغ إجمالي عدد الصفحات المراكمة أكثر من ستة ملايين صفحة بمعدل قرابة ١٠ آلاف صفحة يومياً.// انتهى //20:33ت م0186