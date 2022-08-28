الطائف 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستمكَّنت البكرة "الصغيرة" لمالكها بطشان بن صالح اليامي من تحقيق المركز الأول في الشوط المسائي الحادي عشر فئة لقايا بكار، كما حصلت على أفضل توقيت بـ 6:20.801 دقائق على مستوى السباقات الـ 12 المخصصة ضمن الأشواط النهائية في مهرجان وليِّ العهد للهجن 2022.وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الأخرى على النحو التالي: "الظبي" لـ حمد بن جار الله البريدي، "ديدن" لـ مانع بن علي الشامسي، "الزعيمة" لـ مانع بن علي الشامسي، "الجوف" لـ خلف بن نايف الشمري، "الذهب" لـ فهد بن عبدالله الشمري، "متعب" لـ محمد بن علي المري، "شارة" لـ محمد بن عبدالله المري، "زاهب" لـ طالب بن حمد العجمي، "المسك" لـ فلاح بن إبراهيم الهاجري، "مهم" لـ سعد بن حمد المري، وأخيراً "الباسل" لـ مشعل بن جار الله أبوشريدة.// انتهى //20:34ت م0187