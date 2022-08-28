بريدة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسقدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - اليوم - العزاءَ والمواساةَ لمدير مكتب سموِّ نائب أمير منطقة القصيم عبدالمجيد بن عبدالله آل الشيخ في وفاة والدته رحمها الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبه، قدَّم آل الشيخ شكرَه وتقديرَه لسموِّ أمير القصيم على مواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.// انتهى //20:50ت م0189