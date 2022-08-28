الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسيفتتح المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة مواجهاته في بطولة كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة، إذْ يلتقي منتخب أوزبكستان غدًا الاثنين في قيرغيزستان ضمن الجولة الأولى للبطولة، ويقام اللقاء عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت السعودية.وشهدت اليوم الأحد الصالة الرياضية التي تحتضن البطولة تدريبات المنتخب السعودي التي رَكْزَ فيها المدرب الصربي فلادان أفروميتش على العامل اللياقي، الذي حرص على رفع معدله لدى اللاعبين، بجانب تطبيق العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة لاختيار التشكيلة المناسبة التي سيدخل فيها اللقاء.وأكدَ قائد المنتخب أحمد البخيت أن الأخضر جاهز فنياً ومعنوياً لهذه المواجهة، مشيراً إلى الحماس والروح العالية التي أظهرها جميع زملائه اللاعبين خلال التمرينات، متطلعاً الظهور بمستوى مشرف للمنافسة على اللقب،ومنوْهاً باستفادتهم الكبيرة من مشاركتهم في بطولة العين الدولية الودية، التي كانت ضمن البرنامج الاستعدادي للبطولة القارية، بل إن تحقيق لقبها انعكس إيجابياً على الروح المعنوية لدى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأخضر.// انتهى //20:51ت م0190