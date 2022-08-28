كابُل 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسلقي شخص مصرعه فيما أصيب ستة آخرون في انفجار عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق في مدينة أسد أباد عاصمة ولاية كونار الأفغانية.وأوضح قائد الشرطة الأفغانية عبدالحق حقاني أن عناصر الأمن بمنطقة غازي أباد في طريقهم إلى أسد أباد بقافلة عسكرية عندما انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق على جسر كارهالي في مركبته؛ أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين، وتوفي أحدهم في وقت لاحق متأثراً بجروحه.وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الانفجار واعتقلت مشتبهين بهم ويجري التحقيق معهم حالياً.//انتهى//21:07ت م0192