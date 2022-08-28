الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسخسرَ المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواجهتَه في الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـتاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»، من أمام المنتخب الإيراني بنتيجة (32-33)، في المواجهة التي جمعتهم مساء اليوم الأحد على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة»، وامتدت إلى أربعة أشواط إضافية بعد تعادل المنتخبين في الأشواط الأصلية والشوطين الإضافيين الأول والثاني.وسيواجه الأخضر منتخب اليابان الأربعاء المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد ضمان المنتخبين التأهل لبطولة العالم 2023م.// انتهى //21:52ت م0195