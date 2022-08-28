الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساختتم أمس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية التي جمعت عددًا من الأندية التي تشرف عليها وزارة الرياضة، وأقيمت في البوليفارد رياض سيتي، وتزامنت مع موسم الجيمرز الذي تقام فعالياته في الموقع نفسِه.وتأتي هذه البطولة ضمن برامج إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية الحكومية، التي سبق أن أعلنَ عنها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، واشتملت على خمسة ألعاب رياضية إلكترونية (Tekken7 , Gulty Gear , Street Fighter V , Gran Turismo , DOTA2)، وحظيت بمتابعة جماهيرية مؤازرةً للأندية المشاركة.وحصل على لقب Tekken7 نادي الفتح بعد تغلُّبه على نادي الاتحاد، فيما حقَّق نادي التهامي لقب Street Fighter V بعد الفوز على نادي العروبة، وهي اللعبة الرياضية الإلكترونية التي شهدت منافساتها مباراة لاعب نادي التهامي طلال بن فؤاد البالغ من العمر 16 سنةً، مع والده فؤاد لاعب نادي الخلود، واستطاع الابن تحقيق الفوز، والذهاب للنهائي الذي حسمه لصالحه.وحَقَّقَ لقب لعبة Gulty Gear،نادي الجندل بواسطة لاعبه ملهم عادل، الذي فاز على لاعب نادي الهلال عبداللطيف الحملي، وهما اللاعبين اللذان عادا مؤخراً من مشاركة دولية في البطولة الدولية لألعاب القتال الإلكترونية EVO، وحقْق فيها ملهم المركز الثاني، فيما جاء عبداللطيف في المركز الثامن.نادي التهامي عاد من جديد ليضيف لقب لعبة Gran Turismo، ليكون أكثر الأندية تتويجاً في البطولة، تلاه في هذه اللعبة نادي الاتحاد، في حين توِّج النادي الأهلي بلقب لعبة DOTA2 بعد مواجهة نادي الفتح في نهائي اللعبة.// انتهى //22:13ت م0197