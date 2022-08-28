الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستنطلقُ غداً مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.وحسمت 3 منتخبات التأهل حتى الآن إلى الدور ربع النهائي، وهي الجزائر والعراق ومصر بعد أن حقَّقُوا الفوزَ في أول جولتين، بينما تقام الجولة الختامية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.ويلتقي لحساب المجموعة الأولى على ملعب السيق منتخب الجزائر مع منتخب الإمارات، بينما يلعب منتخب السودان مع نظيره الفلسطيني في ملعب مستغانم.ويَتَرَبَّعُ منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب السودان بـ3 نقاط، ثم منتخبا الإمارات وفلسطين بواقع نقطة لكل منهما.في المجموعة الثانية وعلى ملعب السيق يلتقي منتخب تونس مع المنتخب العماني، بينما يلعب منتخب اليمن مع نظيره الليبي في ملعب مستغانم.ويتصدَّر منتخب اليمن ترتيب المجموعة الثانية بـ 4 نقاط بالتساوي مع منتخب ليبيا، يليهما منتخب تونس بنقطتين ثم المنتخب العماني بدون رصيد.// انتهى //22:30ت م0199