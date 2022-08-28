جدة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".// انتهى //22:42ت م0202