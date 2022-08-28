الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة آل إبراهيم في وفاة عبدالله بن عبدالرحمن آل إبراهيم - رحمه الله - .وخلال زيارته اليوم لمقر العزاء، سأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.من جانبها عبرت أسرة آل إبراهيم عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، داعين الله أن يتقبل من سموه الدعاء ويجزيه خير الجزاء.// انتهى //23:15ت م0204