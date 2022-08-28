أبها 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت جامعة الملك خالد - اليوم - أكثر من 55 ألف طالب وطالبة، من مختلف الدرجات العلمية، وذلك مع بداية انطلاق العام الجامعي 1444، وسط جاهزية واستعدادات مكثّفة، بمتابعة وإشراف معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.ورحّب السلمي بطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، مهنئًا الجميع بانطلاق العام الجامعي، ومنوهاً بما حظي به قطاع التعليم الجامعي من قرارات مهمة، ستسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مهارات أبنائنا الطلاب والطالبات.وأشاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، بانتظام الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الجامعي، مشيرًا إلى أن هذا العام يشهد انتقال الطلاب إلى المدينة الجامعية بالقرعاء، والطالبات إلى المدينة الجامعية بقريقر، وكلتا المدينتين الجامعيتين مجهزة بأحدث التجهيزات، التي من شأنها أن توفر بيئة أكاديمية مميزة للطلاب.من جانبه أشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني إلى استكمال إجراءات تسجيل الجداول لطلاب وطالبات الجامعة في أكثر من 11200 شعبة دراسية، واستكمال إجراءات 12.600 طالب وطالبة ممن قبلوا لهذا العام الجامعي في مختلف تخصصات الجامعة بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس.// انتهى //23:20ت م0205