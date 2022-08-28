الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسالتقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر - اليوم - وفد مركز التعاون والتدريب العالمي بجامعة صوفيا في العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة دايساكو هيغاشي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والتي أسهمت في تحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن، إضافة إلى أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 207 مشاريع ومبادرات تنموية بمختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.// انتهى //23:21ت م0206