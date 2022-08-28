القاهرة 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسنجح منتخب مصر للكيك بوكسينج في حصد 8 ميداليات متنوعة، خلال منافسات البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج، التي تستضيفها جنوب أفريقيا خلال المدة من 25 أغسطس حتى 29 من الشهر الجاري.وحصد منتخب مصر حتى الآن 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميدالية واحدة برونزية، فضلاً عن حجز 3 مقاعد في بطولة "الورلد جيمز" التي تقام في المملكة العام المقبل.ويشارك في البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج 13 دولة أفريقية، من ضمنهم جنوب أفريقيا الدولة المستضيفة للبطولة، إلى جانب مصر والكاميرون والمغرب والجزائر وزامبيا وموريشيوس والسنغال ومالي ونيجيريا وكوت ديفوار ومالاوي وأنجولا.يذكر أن البطولة الأفريقية مؤهلة للمشاركة في بطولة "ورلد كمبكت جيمز" التي تقام في المملكة خلال شهر أكتوبر من العام المقبل.// انتهى //23:22ت م0207