بغداد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسقتل ستة مسلحين خلال عمليات أمنية نفذتها القوات العراقية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة في العراق.وذكر الجيش العراقي في بيان له اليوم أن قواته قتلت أحد عناصر التنظيم خلال ملاحقة مجموعة من العناصر المسلحة في منطقة صحراوية شمال قضاء راوة غربي العراق.من جهة أخرى، نفذت قوات الجيش العراقي عمليات أمنية في سلسلة جبال دولان شمالي العراق، قُتل خلالها أحد العناصر المسلحة كان يرتدي حزاماً ناسفاً، بالإضافة إلى إصابة مسلح آخر بجروح.فيما أحبط تسلل أربعة مسلحين ينتمون لتنظيم داعش في منطقة حوض الطبج بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق، مشيراً إلى أن المسلحين حاولوا التسلل للمنطقة لاستهداف تمركز للفرقة الأولى بالجيش العراقي، لكن الاستخبارات العسكرية رصدت تحركاتهم، وقُتلوا جميعاً بقصف نفذته مدفعية الجيش العراقي.//انتهى//23:33ت م0209