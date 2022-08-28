عرعر 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسنفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية - اليوم - برنامجاً تدريبيًا "عن الإسعافات الأولية" لمنسوبي الدوريات الأمنية بمدينة عرعر، وذلك بقاعة التدريب بالفرع.وتناول البرنامج عدداً من المحاور، من أبرزها مفهوم الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، والتعامل مع الحالات الطارئة إصابات أو حالات طارئة.وأوضح مدير الفرع بالمنطقة بالنيابة مساعد العنزي أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج وأنشطة ينفذها الهلال الأحمر بالمنطقة يستهدف فيها كافة أفراد المجتمع.// انتهى //23:55ت م0210