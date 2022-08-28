الطائف 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف ، شهد اليوم وكيل المحافظة ناصر السبيعي انطلاقة العام الدراسي الجديد ، بحضور المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور فهد الشريف ، وعددٍ من القيادات التعليمية.وأشاد السبيعي بالاستعدادات المبكرة التي قام بها تعليم الطائف لبداية العام الدراسي الجديد وتوفير التجهيزات المطلوبة على المستويات كافة لضمان بداية جادة ، مثمنًا عطاء الكوادر التعليمية والإدارية في العملية التنظيمية والإشرافية وتوفير البيئة العلمية الصحية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.من جانبه ثمّن المدير العام لتعليم الطائف الدكتور ماجد الشريف، اهتمام سمو محافظ الطائف بالشأن التعليمي ودعمة للكوادر التعليمية ولطلاب وطالبات المحافظة، مقدماً شكره لوكيل المحافظة لمشاركته انطلاقة العام الدراسي الجديد.// انتهى //23:59ت م0211