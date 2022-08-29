واغادوغو 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسقُتِلَ ستة أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون بهجوم مسلح على قافلة تابعة لمنجم للذهب في شرق بوركينا فاسو.وأفاد الجيش البوركيني في بيان أن الهجوم وقع على القافلة العائدة على الطريق، واستهدف المهاجمون مركبات الدعم الخمس بعد انفصالها عن القافلة والقوة التي تتولى حراستها.يذكر أن المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيمي القاعدة و داعش الإرهابيين استولوا على مساحات واسعة من شمال وشرق بوركينا فاسو منذ عام 2018م، وقتلوا الآلاف، وشردوا أكثر من مليون آخرين.// انتهى //02:00ت م0002