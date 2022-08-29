المدينة المنورة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسشارك مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية في مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف ضمن الجهات المعنية بالأوقاف، والتي شاركت في معرض المؤتمر.وتأتي مشاركة المجمع ضمن أهدافه المتمثلة في نشر الوعي بالمكتبات الوقفية، والإسهام في التعريف بأعمال المجمع، ودوره في الحفاظ على المقدرات التاريخية الموقوفة بالمجمع، وإبراز جهود المجمع العلمية والعملية في إتاحة المخطوطات ورقمنتها، ونشر المعرفة والوعي بالمخطوطات وأهمية العناية بها، والإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط وإبرازه ونشره، والمشاركة العلمية والإثرائية في بيان المعلومات التفصيلية المتعلقة بموجودات المجمع خلال أيام المعرض.وشارك بمعرض المؤتمر الذي اُختتمت أعماله مؤخرا بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، عدداً من الجهات ذات العلاقة من الشركات الوقفية والجمعيات الأهلية المهتمة بالأوقاف ومقدمي الخدمات لدعم القطاع غير الربحي عامة والقطاع الوقفي خاصة، حيث هدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع إضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية وتحقيق التكامل مع جميع القطاعات.// انتهى //05:22ت م0006