جاكرتا 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة باريامان، ومركزه على عمق 11.9 كيلومتر.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.يذكر أن إندونيسيا تتعرض بانتظام للزلازل بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.// انتهى //06:18ت م0008