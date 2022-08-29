رفحاء 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء اليوم، تمديد القبول المباشر للراغبين بالتسجيل في برامج المعهد وأقسامه لمرحلتي الدبلوم الصناعي الثانوي والبرامج الفصلية حتى يوم الأربعاء المقبل 4/ 2 /1444هـ.وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون بمقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف , لمدة ثلاث سنوات لحاملي الثالث متوسط ،والأول ثانوي ،والثاني ثانوي، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد في تخصص تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.وأكد المعهد حرصه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال مدة التدريب، ومنحه فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.// انتهى //06:26ت م0009