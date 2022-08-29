نجران 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأقامت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد للعام الجامعي 1444هـ أمس، أركانًا ترحيبية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة في جميع الكليات؛ وذلك دعمًا من العمادة على تشجيعهم وتحفيزهم لتحقيق انطلاقة مليئة بالجد والمثابرة.وقدمت العمادة خلال برنامج الاستقبال تعريفًا للطلاب ببرامج الكليات، موزعة في الوقت نفسه بطاقات تهنئة وترحيب بمناسبة العام الجديد.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي أن كليات الجامعة بناءً على توجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الخضيري، أنهت استعداداتها وهيأت مرافقها، بهدف توفير البيئة التعليمية المتميزة التي تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير جميع سبل الرعاية لأبنائها الطلاب وتذليل كافة المعوقات التي تقف أمام مسيرتهم العلمية.// انتهى //07:03ت م0012