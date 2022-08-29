المدينة المنورة 2 صفر 1444هـ الموافق 29 أغسطس 2022م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة واودي الفرع ، تبدأ الساعة 2 ظهرا وتستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم .// انتهى //07:07ت م0013