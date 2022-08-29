عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1444/2/2 هـ الموافق 2022/08/29 م واس
المدينة المنورة 2 صفر 1444هـ الموافق 29 أغسطس 2022م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة واودي الفرع ، تبدأ الساعة 2 ظهرا وتستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم .
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07:07ت م
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