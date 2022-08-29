طوكيو 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 70ر789 نقطة أو 76ر2% ليصل إلى 68ر27851 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 33ر39 نقطة، أو99ر1%، ليصل إلى 26ر1940 نقطة.// انتهى //07:13ت م0014