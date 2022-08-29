المدينة المنورة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسانطلقت أمس فعاليات برنامج تأهيل معلمات القرآن الكريم الذي ينظمه وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلا في القسم النسائي متضمنا مواد دراسية في تصحيح التلاوة للقرآن الكريم كاملا وحفظ ومراجعة 5 أجزاء من سورة العنكبوت إلى الناس إضافة إلى قواعد التجويد وطرق التدريس وتقنيات التعلم الحديث .ويهدف البرنامج الذي حضره 52 معلمة ويُعنى بإعداد معلمات القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا مع تمكينهن من مواجهة المشكلات أثناء إدارة الحلقات القرآنية من خلال تزويدهن بالمعارف والمهارات التربوية والعلمية اللازمة، إلى نشر للدراسات القرآنية في أنحاء العالم الإسلامي وتوفير كوادر تعليمية متخصصة لسد احتياج هذه الفئة والعناية بإعداد معلمات القرآن الكريم وتطوي أداءهن.// انتهى //07:22ت م0015