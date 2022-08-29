إسلام آباد 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان إلى أكثر من ألف قتيل وملايين المتضررين، وتضرر أكثر من مليون منزل، وتكثيف الجيش الباكستاني عمليات البحث والإنفاذ في المناطق المتضررة.وسلطت الضوء على تضامن المجتمع الدولي مع باكستان، وإعلان العديد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية إرسال مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من الفيضانات.وأخبرت عن توقع الحكومة الباكستانية تسلم دفعة من الدعم الاقتصادي من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري لتساهم في تخفيف الضغط الذي يواجهه الاقتصاد الباكستاني.وتطرقت صحف الاثنين إلى مترفقات منها مخاوف الدول الأوروبية من إمكانية تعرضها لموجة جديدة لوباء فيروس كورونا خلال فصل الخريف، وقلق الأمم المتحدة من إمكانية تعرض منطقة القرن الأفريقي لموجة من الجفاف قد تؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة.// انتهى //07:31ت م0016