سكاكا 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قراراً بتشكيل لجنة شؤون الأسرة والمرتبطة بسموه على النحو التالي: فارس بن مخيلف الرويلي رئيساً للجنة, والدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من الدكتور ضيف الله بن مقحم العتيبي، وخالد بن عبيدالله القنيفذ, وصالح بن قناص الرويلي, وأم كلثوم بنت ضيف الله الرويلي, ونايف بن عبدالله المريحيل, ومعتز بن نايف الخالدي, وفواز بن الغثيان الرويلي, ومرزوقه بنت مصلح الحربي, وعبدالله بن هديان الرويلي, وشريفة بنت ملاح الحازمي, ورشا بنت محمد الضلي.وأوضحت إمارة المنطقة أن تشكيل لجنة شؤون الأسرة يهدف لمواجهة القضايا ومتابعة الصعوبات التي تواجه الأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع للنهوض بها لتكون أكثر قوة ورعاية لأبنائها، وفق القيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا التي عني بها الدين الإسلامي الحنيف، التي تعنى بمتابعة سمو أمير المنطقة لكل ما فيه مصلحة الأسرة والمجتمع بالمنطقة.// انتهى //08:34ت م0017