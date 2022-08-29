جنين 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأصيب سبعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ، عن مصادر طبية قولها إن سبع إصابات بالرصاص وصلت إلى المستشفى، بينها خمس إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس.وتشهد مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة منذ مارس الماضي، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة واستشهاد عشرات الفلسطينيين.// انتهى //08:54ت م0018